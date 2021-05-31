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31.05.2021  12:23   

Полиция Харькова планирует установить рекорд Украины на детском празднике в парке Горького

Во вторник, 1 июня харьковские правоохранители проведут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького мероприятие, посвященное Дню защиты детей.


// hk.npu.gov.ua

Праздник начнется в 11 часов утра парадом, на котором установят новый рекорд Украины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на инспектора отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Константина Зайцева.

В День защиты детей по центральной аллее парка пройдет парад, в которомпримут участие дети из детдомов, школ, дети защитников Украины и полицейских, воспитанники творческих коллектива города.

Они пройдут парадом от центрального входа в парк до главной сцены возле колеса обозрения. У каждого участника парада в руках будет рисунок на тему «Защити ребенка! Защити Украину!». И на центральной площади парка они поднимут рисунки в небо в форме карты Украины. 

После фиксации рекорда Украины в парке будут работать локации разных подразделений Национальной полиции.

Представители подразделения особого назначения продемонстрируют автотранспорт и приемы самообороны, патрульные полицейские проведут мастер-класс «10 правил безопасного поведения», кинологи покажут, как собаки задерживают преступников, взрывотехники расскажут детям об опасных предметах и правилах поведения при их выявлении.

Также для детей пройдут конкурсы с подарками, будет работать локация конкурса рисунка и аквагрима.  

Напомним, в 2019 году в день защиты детей в парке Горького прошел парад, в котором приняли участие 1200 детей и взрослых – члены семей защитников Украины. Этим был установлен Рекорд Украины – наибольший парад семей защитников Украины с птичками мира – , который зафиксировали Представители книги рекордов Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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