31.05.2021 11:41

Да не доставайся же ты никому: под Харьковом Отелло с коктейлем Молотова пошел на разборки с бывшей возлюбленной

Поступок ревнивца квалифицировали как покушение на убийство.

Для жительницы города Чугуева выходные прошли с огоньком, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции

29 мая в ее двор по улице Ломоносова бросили коктейль Молотова. Смесь взорвалась и загорелась.



34-летняя хозяйка сумела потушить пожар самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

Заявление о случившемся поступило в местный отдел полиции. Правоохранители быстро нашли поджигателя.

Им оказался 30-летний «бывший» пострадавшей, тоже житель Чугуева. Мужяина расскзал, что узнал об отношениях бывшей возлюбленной с другим мужчиной и решил отомстить.

Ревнивец нашел рецепт «коктейля Молотова», самостоятельно приготовил зажигательную смесь и бросил во двор домохозяйства, когда там находился его бывшая возлюбленнаяю

Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилась неизвестное вещество, и направили на экспертизу.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 2 мая Харьков всколыхнуло жестокое убийство на Салтовке, когда 29-летнего мужчину и 24-летнюю женщину нашли с многочисленными колото-резаными ранами. Через насколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве – им оказался знакомый убитой пары. Одна из версий убийства – ревность.