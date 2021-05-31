Поступок ревнивца квалифицировали как покушение на убийство.
Для жительницы города Чугуева выходные прошли с огоньком, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Нацполиции
29 мая в ее двор по улице Ломоносова бросили коктейль Молотова. Смесь взорвалась и загорелась.
34-летняя хозяйка сумела потушить пожар самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.
Заявление о случившемся поступило в местный отдел полиции. Правоохранители быстро нашли поджигателя.
Им оказался 30-летний «бывший» пострадавшей, тоже житель Чугуева. Мужяина расскзал, что узнал об отношениях бывшей возлюбленной с другим мужчиной и решил отомстить.
Ревнивец нашел рецепт «коктейля Молотова», самостоятельно приготовил зажигательную смесь и бросил во двор домохозяйства, когда там находился его бывшая возлюбленнаяю
Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилась неизвестное вещество, и направили на экспертизу.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 2 мая Харьков всколыхнуло жестокое убийство на Салтовке, когда 29-летнего мужчину и 24-летнюю женщину нашли с многочисленными колото-резаными ранами. Через насколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве – им оказался знакомый убитой пары. Одна из версий убийства – ревность.
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