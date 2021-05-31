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31.05.2021  11:30   

В Харькове студент-иностранец подрабатывал наркокурьером

Задержанный заказывал наркотические средства и в дальнейшем сбывал среди близкого круга общения.

В Харькове студент-иностранец подрабатывал наркокурьером
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции Украины в Харьковской области.
 
Задержали наркодельца 28 мая работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ вместе с патрульными полицейскими.
 
По словам правоохранителей, 25-летний гражданин Марокко сотрудничал с одной из Интернет-магазинов, которая распространяет наркотики через закладки.
 
Во время обыска у него нашли 3 полимерных пакета с расфасованным каннабисом, общей массой около 100 граммов, а также мобильный телефон.
 
Студент-иностранец пояснил, что изъятый каннабис он приобрел через Интернет. Ориентировочный оборот в месяц составлял около 300 граммов наркосредств, на общую сумму около 40 000 гривен.
 
В настоящее время проверяется причастность правонарушителя к распространению наркосредств на территории Харькова. Устанавливается канал поступления, потребители, а также другие участники преступной деятельности.
 
По факту изъятия наркотического средства решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертизы будет принято решение о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что харьковские правоохранители задержали мужчину, который возле школы раскладывал "закладки" с наркотическими веществами.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, закладки, харьков
 
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