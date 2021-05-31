31.05.2021 11:30

В Харькове студент-иностранец подрабатывал наркокурьером

Задержанный заказывал наркотические средства и в дальнейшем сбывал среди близкого круга общения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции Украины в Харьковской области.

Задержали наркодельца 28 мая работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ вместе с патрульными полицейскими.

По словам правоохранителей, 25-летний гражданин Марокко сотрудничал с одной из Интернет-магазинов, которая распространяет наркотики через закладки.

Во время обыска у него нашли 3 полимерных пакета с расфасованным каннабисом, общей массой около 100 граммов, а также мобильный телефон.

Студент-иностранец пояснил, что изъятый каннабис он приобрел через Интернет. Ориентировочный оборот в месяц составлял около 300 граммов наркосредств, на общую сумму около 40 000 гривен.

В настоящее время проверяется причастность правонарушителя к распространению наркосредств на территории Харькова. Устанавливается канал поступления, потребители, а также другие участники преступной деятельности.

По факту изъятия наркотического средства решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертизы будет принято решение о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения.