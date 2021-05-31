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31.05.2021  11:13   

Тройное ДТП в Харькове: от удара автомобиль перевернулся (ВИДЕО)

Таксист, стоявший на перекрестке в ожидании «своего» сигнала светофора, остался с помятым капотом.

ДТП Харьков: на перекрестке столкнулись Рено, Ауди и ВАЗ

В начале девятого утра на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Киргизской произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Видео момента ДТП попало на регистратор одного из автомобилей, находившихся в тот момент на перекрестке.

На кадрах видно, как Audi пересекает перекресток по главной дороге в последние секунды разрешающего сигнала светофора.

В этот момент Renault начал поворот, и произошло столкновение.

После удара «француз» откатился и столкнулся с автомобилем такси, который ожидал разрешающего сигнала начать поворот во встречном направлении.

Предварительно, пострадавших в ДТП нет.

Происшествие оформляют сотрудник и патрульной полиции.

Напомним, в ночь на понедельник, 31 мая, на трассе в районе города Лубны Полтавской области международный автобус маршрута Познань – Харьков попал в ДТП.



Тэги:  дтп, харьков
 
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