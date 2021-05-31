Авария произошла в ночь на 31 мая на трассе возле города Лубны.
По салону разбросаны от удара вещи, пассажиры, к счастью, не пострадали, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
В ночь на понедельник, 31 мая, на трассе в районе города Лубны Полтавской области международный автобус маршрута Познань – Харьков попал в ДТП.
Участниками столкновения стали пассажирский автобус и автомобиль Audi.
По словам очевидцев, водитель Ауди шёл на обгон, не рассчитал скорость и влетел в отбойник. От удара легковушка отлетела и врезалась в автобус, а потом в другой отбойник.
В результате столкновения, кроме беспорядка с салоне автобуса, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 19 мая в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF, МАН и междугороднего рейсового автобуса Neoplan. В результате происшествия водитель МАН получил серьезные телесные повреждения (закрытая травма живота, внутричерепное кровотечение) и госпитализирован в реанимационное отделение Новомосковского ЦРБ.
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