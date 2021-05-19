19.05.2021 13:36

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП под Новомосковском (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на 130 километре автодороги М-29 Харьков-Красноград-Перещепино.

В ночь на 19 мая в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовым автомобилей DAF, МАН и междугороднего рейсового автобуса Neoplan, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники.



Предварительно установлено, что 65-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и въехал в опору. Водитель получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.





Следом за грузовиком ехал рейсовый автобус Neoplan-116 Каховка-Харьков. Водитель автобуса резко затормозил, в результате автобус вылетел в кювет. В салоне автобуса было 16 пассажиров, никто не пострадал.





В это же время им навстречу двигался грузовой автомобиль МАН. Чтобы избежать столкновения с автобусом, 41-летний водитель фуры сманеврировал, и фуру выбросило на обочину через встречную полосу.



В результате происшествия водитель МАН получил серьезные телесные повреждения (закрытая травма живота, внутричерепное кровотечение) и госпитализирован в реанимационное отделение Новомосковского ЦРБ.





На место аварии вызывали сотрудников ГСЧС – чрезвычайники осуществляли дежурство на месте происшествия, а после проведения следственных действий провели смывания ГСМ с дорожного покрытия.





Причины и обстоятельства аварии устанавливает следствие.



