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19.05.2021  13:36   

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП под Новомосковском (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на 130 километре автодороги М-29 Харьков-Красноград-Перещепино.

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП

В ночь на 19 мая в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовым автомобилей DAF, МАН и междугороднего рейсового автобуса Neoplan, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственные источники.

Предварительно установлено, что 65-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и въехал в опору. Водитель получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП

Следом за грузовиком ехал рейсовый автобус Neoplan-116 Каховка-Харьков. Водитель автобуса резко затормозил, в результате автобус вылетел в кювет. В салоне автобуса было 16 пассажиров, никто не пострадал.

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП

В это же время им навстречу двигался грузовой автомобиль МАН. Чтобы избежать столкновения с автобусом, 41-летний водитель фуры сманеврировал, и фуру выбросило на обочину через встречную полосу.

В результате происшествия водитель МАН получил серьезные телесные повреждения (закрытая травма живота, внутричерепное кровотечение) и госпитализирован в реанимационное отделение Новомосковского ЦРБ.

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП

На место аварии вызывали сотрудников ГСЧС – чрезвычайники осуществляли дежурство на месте происшествия, а после проведения следственных действий провели смывания ГСМ с дорожного покрытия.

Автобус из Каховки в Харьков попал в крупное ДТП

Причины и обстоятельства аварии устанавливает следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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