19.05.2021 08:16

Жуткое ДТП на трассе Харьков – Днепр: рейсовый автобус в кювете, фура потеряла прицепы (ВИДЕО)

Авария произошла утром 19 мая.

На трассе Харьков – Днепр произошло столкновение фуры с рейсовым автобусом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Авария произошла в районе села Перещепино Новомосковского района.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в местных пабликах.

На кадрах видно, что на одной обочине стоит фура с оторвавшимся прицепом, еще один прицеп выбросило на середину дороги.

На другой стороне дороги в кювет автобус для междугородних перевозок.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Осторожно, ненормативная лексика!

