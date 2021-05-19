Авария произошла утром 19 мая.
На трассе Харьков – Днепр произошло столкновение фуры с рейсовым автобусом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
Авария произошла в районе села Перещепино Новомосковского района.
Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в местных пабликах.
На кадрах видно, что на одной обочине стоит фура с оторвавшимся прицепом, еще один прицеп выбросило на середину дороги.
На другой стороне дороги в кювет автобус для междугородних перевозок.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Осторожно, ненормативная лексика!
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День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
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