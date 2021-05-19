19.05.2021 08:57

Отставка Степанова: как голосовали харьковские нардепы

На заседании Верховной Рады Украины 18 мая в отставку отправлены трое министров.

Народные депутаты уволили министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия (его место займет глава Укравтодора Александр Кубраков) и министра экономического развития Игоря Петрашко (Минэкономразвития возглавит Алексей Любченко, выигравший месяц назад конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы).



Что касается Максима Степанова, возглавлявшего Минздрав с 2020 года, нарекания на его работу звучали в течение всего времени его пребывания в должности (по закупкам тестов и вакцин, темпов вакцинации населения).



Ранее профильный комитет не поддержал представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава. Но народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. «За» проголосовали 292 нардепа.





Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, большинство нардепов-харьковчан поддержали увольнение Степанова.

«За» проголосовали:

Александр Бакумов (фракция партии «Слуга народа»);

Юрий Здебский (фракция партии «Слуга народа»);

Виктория Кинзбурская (фракция партии «Слуга народа»);

Алексей Красов (фракция партии «Слуга народа»);

Александр Литвинов (фракция партии «Слуга народа»);

Дмитрий Любота (фракция партии «Слуга народа»);

Мария Мезенцева (фракция партии «Слуга народа»);

Андрей Одарченко (фракция партии «Слуга народа»);

Евгений Пивоваров (фракция партии «Слуга народа»);

Александр Фельдман (фракция ОПЗЖ).



Воздержался нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Микиша.



Не голосовал внефракционный депутат Дмитрий Шенцев. Внефракционный депутат Юлия Светличная и депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий отсутствовали на заседании.



