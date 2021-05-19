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19.05.2021  09:23   

Где в Харькове не будет воды 19 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключения воды в Харьклове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 9 до 20:00 19 мая.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 17 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69-а (стояк) до 18:00 19 мая;
ул. Светлая, 13-б (п. №1) до 20:00 19 мая.

Слободской район:
ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), ул. Танкопия, 24 (п. №5) до 20:00 20 мая.

Холодногорский район:
ул. Железнодорожная, 4 (п. №2) до 20:00 19 мая.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Тобольская, 48, ул. 23 Августа, 60-а, пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Победы, 66-а (п. №1-2), 68 (п. №1), 70 (п. №7-12), ул. Квитки Основьяненко, 11, пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6) до 20:00 19 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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