Военный комиссар предложил одному из призывников Харькова откупиться от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Украины.
Военный комиссар одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Харькова разоблачен в получении неправомерной выгоды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.
17 марта правоохранителям стало известно, что военный комиссар предложил одному из призывников Харькова откупиться от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Украины за 1100 долларов США.
Оказалось, что 13 мая комиссар уже получил первую часть «транша» в сумме 500 долларов США. А 18 мая во время передачи оставшейся суммы в 600 долларов был задержан сотрудниками спецпрокуратуры.
В тот же день задержанному было вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Следствие продолжается, также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Первого следственного отдела (г. Краматорск).
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