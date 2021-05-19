19.05.2021 12:52

В Харькове военком обещал призывнику свободу за 1100 долларов (ФОТО)

Военный комиссар предложил одному из призывников Харькова откупиться от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Украины.

Военный комиссар одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Харькова разоблачен в получении неправомерной выгоды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.

17 марта правоохранителям стало известно, что военный комиссар предложил одному из призывников Харькова откупиться от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Украины за 1100 долларов США.

Оказалось, что 13 мая комиссар уже получил первую часть «транша» в сумме 500 долларов США. А 18 мая во время передачи оставшейся суммы в 600 долларов был задержан сотрудниками спецпрокуратуры.

В тот же день задержанному было вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается, также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Первого следственного отдела (г. Краматорск).