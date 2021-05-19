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19.05.2021  14:23   

Наркотики в воздушном фильтре автомобиля: таможня не пропустила веселый транспорт в Россию (ФОТО)

Водитель решил сделать в личном автомобиле тайник для запрещенного вещества.

Наркотики в автомобиле

Воздушный фильтр автомобиля отвечает за очистку воздуха и регулирование температуры, но выезжающие в Российскую Федерацию решили иначе, сообщили РЕДПОСТУ в Слобожанской таможне.

Сегодня ночью в пункте пропуска Гоптовка сотрудники таможни нашли в салоне автомобиля, выезжавшего из Украины в Россию, бумажный сверток с веществом кристально белого цвета.

Сверток был спрятан в воздушном фильтре, который находился спереди со стороны пассажира.

Наркотики в автомобиле Наркотики в автомобиле

При этом во время устного декларирования мужчина уверенно заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины товаров, в том числе наркотических средств.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. В отношении нарушителя составлен протокол, а вещество изъято.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, наркотики, харьков
 
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