Водитель решил сделать в личном автомобиле тайник для запрещенного вещества.
Воздушный фильтр автомобиля отвечает за очистку воздуха и регулирование температуры, но выезжающие в Российскую Федерацию решили иначе, сообщили РЕДПОСТУ в Слобожанской таможне.
Сегодня ночью в пункте пропуска Гоптовка сотрудники таможни нашли в салоне автомобиля, выезжавшего из Украины в Россию, бумажный сверток с веществом кристально белого цвета.
Сверток был спрятан в воздушном фильтре, который находился спереди со стороны пассажира.
При этом во время устного декларирования мужчина уверенно заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины товаров, в том числе наркотических средств.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. В отношении нарушителя составлен протокол, а вещество изъято.
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