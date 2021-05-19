19.05.2021 15:04

Шахматы. Харьковчане - абсолютные чемпионы клубного первенства Украины

Харьковские шахматисты во Львове завоевали золотые медали во всех видах игры.

Харьковчан не смог догнать никто в классических шахматах, рапиде и блице.

В состав харьковской команды «Юракадемия» вошли 11 игроков.

Это первостоличные гроссмейстеры Павел Эльянов, Юрий Кузубов, Владимир Онищук, Александр Моисеенко, Владимир Баклан, Александр Ковчан, Михаил Бродский, Эдуард Андреев, Евгения Долуханова и Алексей Малый.

В классических шахматах они за тур до финиша досрочно стали чемпионами, за девять туров были набраны 14 очков, на 4 очка опередив соперников из клуба «Банк Львов», которые заняли второе место.

Бронза в классике досталась «Черновицким Зубрам» - 9 очков.

Не смогли соперники сдержать напор харьковчан и в рапиде.

Итог лидеров - 18 очков за 9 туров.

Серебро - у «Puzzle Rush» из Киевской области (15 очков), бронзовые медали завоевал «Банк Львов» (13 очков).

Чтго касается блица, харьковская «Юракадемия» победила (набрав за девять туров 16 очков), обойдя киевский «Puzzle Rush» (15 очков) и «Черновицких Зубров» (14 очков).