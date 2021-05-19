Под Харьковом найдены авиабомбы Второй мировой. Новости Харькова

19.05.2021 15:49

Смертельная опасность: Под Харьковом черные копатели нашли авиабомбы Второй мировой (ФОТО)

Спасатели ликвидировали боеприпасы, найденные под Харьковом.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 18 мая 2021 года спасатели проводили работы по обследованию территории Харьковской области для обнаружения и обезвореживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Работы проводились неподалеку от села Песчаного Чугуевского района, Пятницкого Печенежского района, Слобожанского Балаклейского района и Кисели Первомайского района.

Уничтожено 2 авиабомбы калибра 50 и 250 и 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов

- не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Категорически запрещается