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19.05.2021  15:49   

Смертельная опасность: Под Харьковом черные копатели нашли авиабомбы Второй мировой (ФОТО)

Спасатели ликвидировали боеприпасы, найденные под Харьковом.

Под Харьковом найдены авиабомбы Второй мировой. Новости Харькова
Как сообщает ГУ ГСЧС, 18 мая 2021 года спасатели проводили работы по обследованию территории Харьковской области для обнаружения и обезвореживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
 
Работы проводились неподалеку от села Песчаного Чугуевского района, Пятницкого Печенежского района, Слобожанского Балаклейского района и Кисели Первомайского района.
 
Уничтожено 2 авиабомбы калибра 50 и 250 и 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.
 
В случае обнаружения взрывоопасных предметов
 
- не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
 
Категорически запрещается
  • передвигать его,
  • заливать жидкостями,
  • засыпать грунтом
  • накрывать;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку
  • оказывать на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие,

Под Харьковом найдены авиабомбы Второй мировой. Новости Харькова

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  найдены авиабомбы, черные копатели, харьков, опасность, смерть, взрыв
 
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