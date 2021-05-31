31.05.2021 09:59

Под Харьковом в сгоревшем доме нашли тело брата хозяйки

Тело 60-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.

Пожар в доме на улице Коммунальной, 64 города Первомайска возник по неустановленной пока причине около половины пятого утра 31 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Дом горел на площади 50 квадратных метров. На его тушение выезжало дежурное подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.

Во время тушения пожара, в доме, огнеборцы обнаружили тело 60-летнего мужчины. Погибший был братом владелицы домовладения.



В 5:14 огонь локализовали, в 6:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 26 мая на пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121 в Харькове спасатели на руках вынесли женщину с горящей квартиры и откачали кота.