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31.05.2021  09:59   

Под Харьковом в сгоревшем доме нашли тело брата хозяйки

Тело 60-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.

Пожар под Харьковом: в огне погиб 60-летний мужчина

Пожар в доме на улице Коммунальной, 64 города Первомайска возник по неустановленной пока причине около половины пятого утра 31 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Дом горел на площади 50 квадратных метров. На его тушение выезжало дежурное подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.

Во время тушения пожара, в доме, огнеборцы обнаружили тело 60-летнего мужчины. Погибший был братом владелицы домовладения.

В 5:14 огонь локализовали, в 6:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, 26 мая на пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121 в Харькове спасатели на руках вынесли женщину с горящей квартиры и откачали кота.

Тэги:  пожар, харьков
 
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