Тело 60-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.
Пожар в доме на улице Коммунальной, 64 города Первомайска возник по неустановленной пока причине около половины пятого утра 31 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Дом горел на площади 50 квадратных метров. На его тушение выезжало дежурное подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне.
Во время тушения пожара, в доме, огнеборцы обнаружили тело 60-летнего мужчины. Погибший был братом владелицы домовладения.
В 5:14 огонь локализовали, в 6:55 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 26 мая на пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ньютона, 121 в Харькове спасатели на руках вынесли женщину с горящей квартиры и откачали кота.
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