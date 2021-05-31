31.05.2021 09:00

Аварийное отключение воды в Харькове 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Московский, 304-а (п. №3, стояк) до 20:00 31 мая.



Киевский район:

ул. МЖК Интернационалист (ч/с), ул. Кричевского (Киев.), 33, 37, 37-а, 38, 39, 40, 41 до 20:00 31 мая., ул. Пушкинская, 32 (п. №4, стояк) до 20:00 1 июня.



Московский район:

ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 17:00 31 мая;

ул. Героев Труда, 17-а (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №1) до 20:00 1 июня.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк) до 17:00 31 мая;

пр. Московский, 200/1(стояк), шоссе Салтовское, 256 (п. №10, стояк), ул. Ощепкова, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 1 июня.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 (стояк) до 20:00 31 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (стояк) до 20:00 31 мая.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 11(п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 11(п. №7, стояк), ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 17:00 31 мая;

ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 31 мая.



Шевченковский район:

ул. Малоджанкойская, 7(п. №1, стояк, спаренный стояк), ул. Тобольская, 31-а (п. №2), ул. Деревянко, 46(п. №3, стояк), ул. Деревянко, 17 (п. №1, стояк) до 17:00 31 мая;

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 31 мая.

Напомним, с 31 мая АО «Харьковгоргаз» проведет регламентные работы в Московском районе города на подземном распределительном газопроводе низкого давления с отключением газа в части жилых домов.