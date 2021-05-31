31.05.2021 08:34

ДТП под Харьковом: пьяного водителя, убегавшего от полиции, остановил кювет (ФОТО)

Наказание для алководителя определит суд.



// Патрульная полиция

В воскресенье в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на Большой Кольцевой водитель Mazda хорошо «принял на грудь» и собирается сесть за руль, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Когда указанный автомобиль проезжал мимо поста ГАИ, правоохранители остановили машину и стали оформлять на водителя материалы по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Неожиданно мужчина сел за руль и уехал с места остановки.

Патрульные погнались за нарушителем, тот пытался на большой скорости оторваться от них по трассе в сторону Чугуева, но перед мостом не справился с управлением, автомобиль протаранил отбойник и слетел в кювет.

В результате ДТП водитель травм не получил, и ничего не помешало патрульным завершить процедуру освидетельствования на алкогольное опьянение. В присутствии свидетелей – проезжавших мимо водителей – мужчина согласился подуть в трубочку газоанализатора Drager, и результат анализа составил 2,22 промилле. Это превышение допустимой отметки в более 11 раз.





Патрульные составили на нарушителя административные протоколы по статьям 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП), 122-2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч.1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и административное постановление по ч. 1 статьи 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

Его вину и размер наказания определит суд.

Напомним, 17 мая около шести часов вечера на улице Целиноградской, 22/39 водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Land Rover. Полицeйские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр, результат которого составил 3,58 промилле.