31.05.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 31 мая

Cегодняшний день звезды советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен не будет склонен к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Овна к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Овну следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать – это точно не получится.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Телец чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Телец может смело бросаться в бой!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Они могут сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет им новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Близнецов из колеи, звезды советуют им быть готовыми к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.



Рак (22 июня – 23 июля)

В общении с окружающими Рак способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Рак станет источником жарких конфликтов. Звезды советуют Раку держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет его к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Лев будет изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) его способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Лев сможет удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести ее к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательная Дева имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, – у них от Девы просто не существует тайн!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут оказаться втянутыми в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды советуют Весам не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В голосе Скорпиона будут то и дело звенеть командирские нотки: он способен горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Скорпиона стопроцентной уверенностью в том, что он делает, поэтому нежелание окружающих ему помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Скорпиону стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ним рядом. В конце концов, он ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Стрельца есть. То, о чем Стрелец не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, – все это он может сделать без опаски. День склоняет Стрельца к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Уверенность Козерога в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Козерог и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Козерогу следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в его голове.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Водолея вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Водолей издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен задать!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы должны решить, от чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, их тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, Рыбам придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!