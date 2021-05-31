О безобразии сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на главной улице Первой столицы подебоширили подростки.
Накануне ночью на Сумскую улицу сделали хулиганскую вылазку тинейджеры.
Подростки обезобразили фасад одного из домов в центре города - Сумская, 11, нанеся свои наскальные рисунки с помощью баллончиков с краской.
Напомним, что мы ранее писали о вандале, который разрисовал краской фасад здания в центре города и был пойман полицией.
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