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31.05.2021  19:07   

Вандализм в центре Харькова: на Сумской дерзко похулиганили подростки (ВИДЕО)

О безобразии сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на главной улице Первой столицы подебоширили подростки.

Накануне ночью на Сумскую улицу сделали хулиганскую вылазку тинейджеры.

Подростки обезобразили фасад одного из домов в центре города - Сумская, 11, нанеся свои наскальные рисунки с помощью баллончиков с краской.

Напомним, что мы ранее писали о вандале, который разрисовал краской фасад здания в центре города и был пойман полицией.

В Харькове восстановили подземные переходы после нашествия вандалов. 

Тэги:  вандализм, хулиганство, харьков, дебош, разрисовали стены
 
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