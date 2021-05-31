31.05.2021 19:07

Вандализм в центре Харькова: на Сумской дерзко похулиганили подростки (ВИДЕО)

О безобразии сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на главной улице Первой столицы подебоширили подростки.

Накануне ночью на Сумскую улицу сделали хулиганскую вылазку тинейджеры.

Подростки обезобразили фасад одного из домов в центре города - Сумская, 11, нанеся свои наскальные рисунки с помощью баллончиков с краской.

Напомним, что мы ранее писали о вандале, который разрисовал краской фасад здания в центре города и был пойман полицией.

В Харькове восстановили подземные переходы после нашествия вандалов.