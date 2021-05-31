В Харькове на взятке пойман чиновник Госгеокадастра. Новости Харькова

31.05.2021 19:45

Хотел обогатиться на ушлом фермере: в Харькове чиновник пойман на взятке (ФОТО)

Начальник одного из отделов Госгеокадастра - под подозрением.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по инфромации руководителя окружной прокуратуры Амиля Омарова, установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра сообщил мужчине о том, что может оказать ему небезвозмездную услугу.

Он за деньги обещал закрыть глаза на то, что этот фермер самовольно захватил земельные участки сельхозназначения в деревне Марьино Богодуховского района Харьковской области.

За то, что чиновник не будет составлять на этого мужчину протокол о самовольном занятия земельных участков, он попросил у него 20 000 гривен.

24 мая 2021 эта афера провалилась.

В этот день, после того, как начальник отдела ГУ Госгеокадастра получил от мужчины деньги, у него в авто провели обыск, нашли и изъяли купюры.

31 мая 2021 года чиновнику сообщили о подозрении.

На данный момент регается вопрос о мере пресечения и отстранения от занимаемой должности.