В Харькове на взятке пойман чиновник Госгеокадастра. Новости Харькова

31.05.2021 19:45
Хотел обогатиться на ушлом фермере: в Харькове чиновник пойман на взятке (ФОТО)
Начальник одного из отделов Госгеокадастра - под подозрением.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по инфромации руководителя окружной прокуратуры Амиля Омарова, установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра сообщил мужчине о том, что может оказать ему небезвозмездную услугу.
Он за деньги обещал закрыть глаза на то, что этот фермер самовольно захватил земельные участки сельхозназначения в деревне Марьино Богодуховского района Харьковской области.
За то, что чиновник не будет составлять на этого мужчину протокол о самовольном занятия земельных участков, он попросил у него 20 000 гривен.
24 мая 2021 эта афера провалилась.
В этот день, после того, как начальник отдела ГУ Госгеокадастра получил от мужчины деньги, у него в авто провели обыск, нашли и изъяли купюры.
31 мая 2021 года чиновнику сообщили о подозрении.
На данный момент регается вопрос о мере пресечения и отстранения от занимаемой должности.