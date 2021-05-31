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31.05.2021  19:45   

Хотел обогатиться на ушлом фермере: в Харькове чиновник пойман на взятке (ФОТО)

Начальник одного из отделов Госгеокадастра - под подозрением.

В Харькове на взятке пойман чиновник Госгеокадастра. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру,  по инфромации руководителя окружной прокуратуры Амиля Омарова, установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра сообщил мужчине о том, что может оказать ему небезвозмездную услугу.
 
Он за деньги обещал закрыть глаза на то, что этот фермер самовольно захватил земельные участки сельхозназначения в деревне Марьино Богодуховского района Харьковской области.
 
За то, что чиновник не будет составлять на этого мужчину протокол о самовольном занятия земельных участков, он  попросил у него 20 000 гривен. 
 
24 мая 2021 эта афера провалилась.
 
В этот день, после того, как начальник отдела ГУ Госгеокадастра получил от мужчины деньги, у него в авто провели обыск, нашли и изъяли купюры. 
 
31 мая 2021 года чиновнику сообщили о подозрении.
 
На данный момент регается вопрос о мере пресечения и отстранения от занимаемой должности.
 
Напомним, что ранее мы писали о других нечистых на руку персонажах - пойманном на взятке следователе, обещавшем мужчине работу в Госбюро расследований, пограничнике, помогавшем за деньги нелегалу и чиновнике ГСЧС, обещавшем за мзду закрыть глаза на то, что здание не соответствует технике безопасности.
 
В Харькове на взятке пойман чиновник Госгеокадастра. Новости Харькова
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, задержан чиновник, харьков, коррупция, мошенничество, афера
 
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