В Харькове пойман на взятке один из начальников погранотряда. Новости Харькова

26.05.2021 15:58

Пойман на взятке: в Харькове пограничник помогал нелегалу (ФОТО)

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали заместителя начальника одного из отделов Харьковского погранотряда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию Украины гражданину Азербайджана за нарушения сроков пребывания в Украине.

Однако за денежное вознаграждение пограничник пообещал знакомой иностранца "порешать" все вопросы и помочь попасть ему в Украину.

25 мая 2021 года при получении всей денежной суммы в одном из кафе Харькова пограничник был задержан.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.