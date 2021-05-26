Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пойман на взятке: в Харькове пограничник помогал нелегалу (ФОТО)
26.05.2021  15:58   

Пойман на взятке: в Харькове пограничник помогал нелегалу (ФОТО)

Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали заместителя начальника одного из отделов Харьковского погранотряда.

В Харькове пойман на взятке один из начальников погранотряда. Новости Харькова
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
 
По предварительной информации, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию Украины гражданину Азербайджана за нарушения сроков пребывания в Украине.
 
Однако за денежное вознаграждение пограничник пообещал знакомой иностранца "порешать" все вопросы и помочь попасть ему в Украину.
 
25 мая 2021 года при получении всей денежной суммы в одном из кафе Харькова пограничник был задержан.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, что ранее мы сообщали о нелегале, пойманном в Харькове.  
В Харькове пойман на взятке один из начальников погранотряда. Новости Харькова
Источник:   Сайт ГБР
 Тэги:  взятка, задержан чиновник, харьков, нелегал, граница, пограничник
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Вымогательство и взятка: чиновник ГСЧС пойман на горячем (ФОТО) 25.05 Криминал и происшествия Пьяный водитель пытался откупиться от патрульных в Харькове 19.05 Криминал и происшествия В Харькове военком обещал призывнику свободу за 1100 долларов (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 