Матери будут получить повышенное пособие по рождению ребенка. Новости Харькова

26.05.2021 15:19
Правительство повысило сумму выплаты при рождении ребенка
Размер пособия матери поднят до 50 тысяч гривен.
Такое решение было принято в среду, 26 мая 2021 года.
Согласно законопроекта повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года возрастет до 50 тысяч гривен.
Сперва будет выплачиваться 25% общего размера пособия, остальная сумма равными частями ежемесяно на протяжении трех лет.
Кроме того, с 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).
"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - сказано в пояснительной записке.
На данный момент размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.
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