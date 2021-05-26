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26.05.2021  15:19   

Правительство повысило сумму выплаты при рождении ребенка

Размер пособия матери поднят до 50 тысяч гривен.

Матери будут получить повышенное пособие по рождению ребенка. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Кабмина, правительство одобрило повышение суммы посhttps://redpost.com.ua/обия при рождении ребенка.
 
Такое решение было принято в среду, 26 мая 2021 года.
 
Согласно законопроекта повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года возрастет до 50 тысяч гривен.
 
Сперва будет выплачиваться 25% общего размера пособия, остальная сумма равными частями ежемесяно на протяжении трех лет.
 
Кроме того, с 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).
 
"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - сказано в пояснительной записке.
 
На данный момент размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.
 
Ранее РЕДПОСТ рассказал о программе, которая поможет малообеспеченным открыть свое дело,о том, как получить карагтинные 8 тысяч, а также о том, что за субсидией можно обращаться в любом месяце года.
 
 
Источник:   Сайт Кабмина
 Тэги:  пособие, харьков, украина, рождение ребенка, роды, социальная помощь
 
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