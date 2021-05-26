Матери будут получить повышенное пособие по рождению ребенка. Новости Харькова

26.05.2021 15:19

Правительство повысило сумму выплаты при рождении ребенка

Размер пособия матери поднят до 50 тысяч гривен.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Кабмина, правительство одобрило повышение суммы пос https://redpost.com.ua/ обия при рождении ребенка.

Такое решение было принято в среду, 26 мая 2021 года.

Согласно законопроекта повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года возрастет до 50 тысяч гривен.

Сперва будет выплачиваться 25% общего размера пособия, остальная сумма равными частями ежемесяно на протяжении трех лет.

Кроме того, с 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - сказано в пояснительной записке.

На данный момент размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.