Кто из харьковчан может оформить статус ВПЛ

Оформление статуса ВПЛ и получение соответствующих выплат для жителей Харькова, переехавших с места прописки в другой район города, пока недоступно.
Статус ВПЛ могут получить только те харьковчане, которые выехали из города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент социальной политики.
Жители города, вынужденные покинуть свои дома и переместиться в более безопасные районы города Харькова, пока не могут получить статус внутренне перемещенного лица из-за того, что органы социальной защиты населения в Харькове не ведут прием граждан, а в приложении «Дія» функция смены места жительства в рамках одного населенного пункта не предусмотрена.
«Что касается перемещения харьковчан из одного района города в другой, к сожалению, сложилась ситуация, что эти жители получить статус внутренне перемещенного лица в «Дії» пока не могут из-за недоработки программы. Также нет возможности обратиться в органы социальной защиты, поскольку в условиях постоянных обстрелов прием граждан не производится», - сообщили в Департаменте социальной политики.
Отмечается, что в будущем в приложении могут настроить эту функцию.
Как сообщили ранее, ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц составляет: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен; для других лиц – 2 тысячи гривен.Внутренним переселенцам, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, ее насчитают за два месяца - март и апрель.
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