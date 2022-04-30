30.04.2022 13:25 Рита Парфенова

Кто из харьковчан может оформить статус ВПЛ

Оформление статуса ВПЛ и получение соответствующих выплат для жителей Харькова, переехавших с места прописки в другой район города, пока недоступно.

Статус ВПЛ могут получить только те харьковчане, которые выехали из города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент социальной политики.



Жители города, вынужденные покинуть свои дома и переместиться в более безопасные районы города Харькова, пока не могут получить статус внутренне перемещенного лица из-за того, что органы социальной защиты населения в Харькове не ведут прием граждан, а в приложении «Дія» функция смены места жительства в рамках одного населенного пункта не предусмотрена.



«Что касается перемещения харьковчан из одного района города в другой, к сожалению, сложилась ситуация, что эти жители получить статус внутренне перемещенного лица в «Дії» пока не могут из-за недоработки программы. Также нет возможности обратиться в органы социальной защиты, поскольку в условиях постоянных обстрелов прием граждан не производится», - сообщили в Департаменте социальной политики.

Отмечается, что в будущем в приложении могут настроить эту функцию.

Как сообщили ранее, ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц составляет: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен; для других лиц – 2 тысячи гривен.Внутренним переселенцам, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, ее насчитают за два месяца - март и апрель.