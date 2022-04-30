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30.04.2022  13:25   Рита Парфенова

Кто из харьковчан может оформить статус ВПЛ

Оформление статуса ВПЛ и получение соответствующих выплат для жителей Харькова, переехавших с места прописки в другой район города, пока недоступно.

Статус ВПЛ

Статус ВПЛ могут получить только те харьковчане, которые выехали из города, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент социальной политики.

Жители города, вынужденные покинуть свои дома и переместиться в более безопасные районы города Харькова, пока не могут получить статус внутренне перемещенного лица из-за того, что органы социальной защиты населения в Харькове не ведут прием граждан, а в приложении «Дія» функция смены места жительства в рамках одного населенного пункта не предусмотрена.
 
«Что касается перемещения харьковчан из одного района города в другой, к сожалению, сложилась ситуация, что эти жители получить статус внутренне перемещенного лица в «Дії» пока не могут из-за недоработки программы. Также нет возможности обратиться в органы социальной защиты, поскольку в условиях постоянных обстрелов прием граждан не производится», - сообщили в Департаменте социальной политики.

Отмечается, что в будущем в приложении могут настроить эту функцию.

Как сообщили ранее, ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц составляет: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен; для других лиц – 2 тысячи гривен.Внутренним переселенцам, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, ее насчитают за два месяца - март и апрель.

Тэги:  впл, пособие, харьков
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