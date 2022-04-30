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30.04.2022  13:07   Виталий Хиневич

Полицейские передали гуманитарную помощь детям в Харькове

Правоохранители привезли в Харьковский метрополитен гуманитарную помощь.

Харьков гумманитарная помощь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители привезли детям в Харьковский метрополитен одежду, обувь, фломастеры и прочее.
 
Личный состав харьковской полиции следит за состоянием правопорядка на станциях Харьковского метрополитена, где скрываются от обстрелов российской армии тысячи горожан и постоянно оказывает помощь харьковчанам.
 
Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 28 апреля гуманитарную помощь передали в Высочанскую, Новопокровскую, Солоницевскую, Змиевскую, Южногородскую, Чугуевскую, Староверовскую, Дергачевскую, Красноградскую, Богодуховскую громады и на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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