30.04.2022 13:07 Виталий Хиневич
Полицейские передали гуманитарную помощь детям в Харькове
Правоохранители привезли в Харьковский метрополитен гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что правоохранители привезли детям в Харьковский метрополитен одежду, обувь, фломастеры и прочее.
Личный состав харьковской полиции следит за состоянием правопорядка на станциях Харьковского метрополитена, где скрываются от обстрелов российской армии тысячи горожан и постоянно оказывает помощь харьковчанам.
Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 28 апреля гуманитарную помощь
передали в Высочанскую, Новопокровскую, Солоницевскую, Змиевскую, Южногородскую, Чугуевскую, Староверовскую, Дергачевскую, Красноградскую, Богодуховскую громады и на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".
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