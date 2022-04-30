30.04.2022 13:04

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 158 человек. Выздоровело 283 395 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 727 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 4 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 апреля.