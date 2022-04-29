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29.04.2022  10:26   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 153 человека. Выздоровело 283 155 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 963 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова). По 1 человеку заболели в Богодуховском и Чугуевском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 29 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 апреля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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