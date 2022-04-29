29.04.2022 10:26 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 153 человека. Выздоровело 283 155 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 16 963 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова). По 1 человеку заболели в Богодуховском и Чугуевском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 апреля.