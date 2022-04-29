29.04.2022 10:55 Рита Парфенова

В Харькове после обстрелов восстанавливают канализационные сети (фото)

Коммунальщики продолжают контролировать систему водоотведения и устранять аварийные ситуации на канализационных сетях, возникающих после обстрелов.



vodokanal.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ, бригады комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» проводят все необходимые мероприятия для поддержания системы водоотведения Харькова в рабочем режиме. Ежедневно выполняется более 55 заявок на прочистку наружных канализационных сетей. Бригады районных эксплуатационных участков прилагают все усилия, чтобы в это сложное время в городе не было проблем с отводом стоков.

В частности, была выполнена перекладка 6 метров внутриквартальных сетей диаметром 150 мм после прямого попадания снаряда в Основянском районе.

К тому же, не смотря на большой объем выполняемых работ по восстановлению и профилактической чистке канализационных трубопроводов, рабоники комплекса приняли решение продолжить перекладку самотечного канализационного коллектора диаметром 400 мм в Новобаварском районе. На сегодня уже заменили 70 погонных метров и смонтировали 3 колодца диаметром 1000 мм.

«Ремонт проходит в затрудненных условиях из-за глубины залегания коллектора – 6 м. Техника не достает на глубину более 5 м, поэтому приходится выполнять много работ вручную. Соответственно усложняются методы и затягивается длительность ремонтных работ. При перекладке используем новые качественные материалы - полиэтиленовые трубы, не подвергающиеся коррозии. Чтобы не создавать неудобств потребителям, на время восстановления, водоснабжение в домах жителей не отключаем, а перекачку стоков проводим параллельно насосными агрегатами», - сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко.

Ранее мы писали, что в Харькове продолжают ежедневно восстанавливать сети водоснабжения и водоотведения, а также внутридомовые системы жилых домов.