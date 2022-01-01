Закрыты украинские порты для российских кораблей

Вступил в силу закон, принятый парламентом больше года назад, по которому суда северных соседей во внутренних водах Украины с 1 января 2022 года оказываются вне закона.
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Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.
Ежегодный День мира 1 января в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
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