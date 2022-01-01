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01.01.2022  13:26   Дмитрий Колоней

Закрыты украинские порты для российских кораблей

Вступил в силу закон, принятый парламентом больше года назад, по которому суда северных соседей во внутренних водах Украины с 1 января 2022 года оказываются вне закона.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, вступил в силу Закон "О внутреннем водном транспорте", который был принят Верховной Радой Украины еще в начале декабря 2020 года. Согласно его положениям суда, плавающие под флагом государства-агрессора, не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.
 
 
Запрет касается плавания российских кораблей во внутренних водах Украины, в том числе, совершать каботажные грузовые рейсы и регистрировать в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как на Арабатской стрелке обнаружили крокодила.
 
 
 
 
Источник:   Сайт Верховной Рады Украины
 Тэги:  запрет, суда рф, украина, порты, хакрьков
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