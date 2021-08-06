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06.08.2021  08:59   

На Арабатской стрелке обнаружили крокодила

В водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера на Арабатской стрелке, отдыхающие обнаружили крокодила, который в камышах доедал утку.

Крокодил на Арабатской стрелке
Фото: Херсонці
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. Прибыв на место правоохранители действительно обнаружили торчащую из воды морду крокодила. Было принято решение выставить 6 полицейских для охраны территории.
 
Позже специалистами аварийно-спасательной службы рептилию поймали сетями. Однако крокодил был уже мертвый. Причину его гибели будут выяснять ветеринары.
 
По информации отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области, о пропаже рептилии пока ни от кого заявлений не поступало.
 
Напомним, Азовские курорты продолжают страдать от нашествия медуз. Отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море и испорченный отдых.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  крокодил
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