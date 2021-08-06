06.08.2021 08:59

На Арабатской стрелке обнаружили крокодила

В водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера на Арабатской стрелке, отдыхающие обнаружили крокодила, который в камышах доедал утку.

Фото: Херсонці

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. Прибыв на место правоохранители действительно обнаружили торчащую из воды морду крокодила. Было принято решение выставить 6 полицейских для охраны территории.

Позже специалистами аварийно-спасательной службы рептилию поймали сетями. Однако крокодил был уже мертвый. Причину его гибели будут выяснять ветеринары.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области, о пропаже рептилии пока ни от кого заявлений не поступало.

Напомним, Азовские курорты продолжают страдать от нашествия медуз . Отдыхающие жалуются на невозможность купаться в море и испорченный отдых.