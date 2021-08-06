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06.08.2021  08:17   

Аварийное отключение воды в Харькове 6 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Новобаварский район :
ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 6 августа.; 
ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк), 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 6 августа.
 
Индустриальный район: 
ул. Ростовская, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 6 августа.
 
Киевский район: 
ул. Рудика, 3 (п. №3, стояк), 
ул. Астрономическая, 37 (п. №4-8) до 20:00 6 августа.
 
Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1) до 20:00 6 августа.
 
Основянский район: 
ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 6 августа.
 
Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 6 августа.
 
Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк), 
ул. Ильинская, 61 (п. №6, стояк), 
ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 6 августа; 
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №2, стояк) до 20:00 7 августа.
 
Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 86 (п. №4), 
ул. Балакирева, 50-а (п. №1), 
пр. Победы, 61 (п. №7, стояк) до 20:00 6 августа.
 
Напомним, 5 августа в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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