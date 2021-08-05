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05.08.2021  08:12   

Аварийное отключение воды в Харькове 5 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 9 (п. №5, стояк) до 17:00 5 августа
ул. Амосова, 5 до 20:00 5 августа.  
 
Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 35 (п. №4, стояк), 
ул. Большая Кольцевая, 132 (п. №1, стояк) до 17:00 5 августа.
 
Киевский район: 
ул. Рудика, 3 (стояк), 
ул. Шишковская, 5 (п. №2, стояк), 
пр. Жуковского, 3 (п. №4) до 20:00 5 августа.
 
Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №2, стояк), 
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №1, стояк) до 20:00 5 августа.
 
Основянский район: 
ул. Университетская, 35/2 (п. №2, стояк) до 17:00 5 августа.; 
ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк), 
пр. Гагарина, 316-б (п. №2) до 20:00 5 августа.
 
Слободской район: 
ул. Ньютона, 139 (п. №4, стояк), 
ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 5 августа.
 
Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 9 (п. №1) до 20:00 5 августа.
 
Шевченковский район: 
ул. Новгородская, 44 (п. №2, спаренный стояк), 
пр. Победы, 61 (п. №7, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 5 августа.
 
Напомним, 4 августа в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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