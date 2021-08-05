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05.08.2021  08:51   

На Харьковщине спасатели эвакуировали два десятка жильцов пылающей многоэтажки (видео)

Возгорание произошло в квартире одной из многоэтажек, пока хозяева отсутствовали.

Пожар в Балаклее: эвакуировали 20 жильцов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Пожар произошел 4 августа в Балаклее в 9-этажном жилом доме. На 7 этаже горела квартира. Большое задымление угрожало жизни жильцам 8 и 9 этажей. Спасатели одновременно с ликвидацией пожара развернули эвакуацию жильцов верхних этажей. В общей сложности на свежий воздух выведено 20 жильцов, из них один ребенок.
 
Пожар в Балаклее: эвакуировали 20 жильцов
 
В течение часа пожарные полностью справились с огнем и не допустили его распространение на другие квартиры.
 

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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