05.08.2021 08:51

На Харьковщине спасатели эвакуировали два десятка жильцов пылающей многоэтажки (видео)

Возгорание произошло в квартире одной из многоэтажек, пока хозяева отсутствовали.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар произошел 4 августа в Балаклее в 9-этажном жилом доме. На 7 этаже горела квартира. Большое задымление угрожало жизни жильцам 8 и 9 этажей. Спасатели одновременно с ликвидацией пожара развернули эвакуацию жильцов верхних этажей. В общей сложности на свежий воздух выведено 20 жильцов, из них один ребенок.

В течение часа пожарные полностью справились с огнем и не допустили его распространение на другие квартиры.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.