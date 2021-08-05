Самые интересные объекты Харькова: выбери свой вариант

В сети запустили онлайн-голосование. Пользователям предлагается выбрать из предложенных вариантов, какие из построенных или реконструированных за последнее время зданий или объектов они считают самыми лучшими.
Гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Летом, 5 августа 1919 года, руководителем крестьянского повстанческого движения Нестором Ивановичем Махно был издан указ, которым объявлялось о создании повстанческой армии (Революционно-повстанческой армии Украины).
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