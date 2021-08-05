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05.08.2021  09:21   

Самые интересные объекты Харькова: выбери свой вариант

В сети запустили онлайн-голосование. Пользователям предлагается выбрать из предложенных вариантов, какие из построенных или реконструированных за последнее время зданий или объектов они считают самыми лучшими.


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Харьков по праву считается одним из самых красивых городов не только Украины, но и Европы. Во многом это заслуга строителей и архитекторов, которые вложили свой труд и душу в развитие внешнего облика города и его современных ландшафт. Современные зодчие стремятся соответствовать той высокой планке, которую задали их предшественники и воплощают в жизнь свои самые смелые идеи. 
 
Многие инфраструктурные объекты Харькова завоёвывают престижные международные награды, однако самой высокой оценкой работы градостроителей является мнение жителей города.
 
Принять участие в таком опросе можно в нашем телеграм-канале по ссылке
 
Напомним, украинцы составили список туристических "магнитов" Харькова. Результаты всеукраинского исследования «Про Харьков и харьковчан» наглядно продемонстрировали туристический потенциал города.
 
Тэги:  харьков
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