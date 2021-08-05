05.08.2021 09:21

Самые интересные объекты Харькова: выбери свой вариант

В сети запустили онлайн-голосование. Пользователям предлагается выбрать из предложенных вариантов, какие из построенных или реконструированных за последнее время зданий или объектов они считают самыми лучшими.



Коллаж РЕДПОСТ

Харьков по праву считается одним из самых красивых городов не только Украины, но и Европы. Во многом это заслуга строителей и архитекторов, которые вложили свой труд и душу в развитие внешнего облика города и его современных ландшафт. Современные зодчие стремятся соответствовать той высокой планке, которую задали их предшественники и воплощают в жизнь свои самые смелые идеи.

Многие инфраструктурные объекты Харькова завоёвывают престижные международные награды, однако самой высокой оценкой работы градостроителей является мнение жителей города.

Принять участие в таком опросе можно в нашем телеграм-канале по ссылке

Напомним, украинцы составили список туристических "магнитов" Харькова . Результаты всеукраинского исследования «Про Харьков и харьковчан» наглядно продемонстрировали туристический потенциал города.