05.08.2021 09:54

Я не матерился: в харьковской подземке произошел конфликт пассажира с ребенком и полицейским (видео)

Инцидент произошел на станции метрополитена "Героев Труда".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети. На кадрах, опубликованных в харьковском телеграм-канале, сотрудник отдела полиции по обслуживанию полиции предлагает пройти мужчине с ребенком в спецпомещение для оформления протокола. Причиной этому послужило якобы отсутствие у пассажира защитной маски и нецензурная брань в общественном месте в присутствии малолетнего ребенка.

Мужчина с ребенком на повышенных тонах обьясняет правоохранителю, что матом не ругался и находится в защитной маске, аргументируя, что все записано на телефон. Полицейский, в свою очередь также подчеркивает, что все заснял на нагрудную камеру.

В течение какого-то времени сотрудник полиции безуспешно пытается уговорить мужчину не кричать и пройти для составления протокола. Однако вскоре пассажир уже срывается на матерную брань, не стесняясь своей дочери.

Комментаторы данного видео разделились на два лагеря. Одни стали на сторону правоохранителя, аргументируя тем, что он выполнял свою работу. Другие напротив, защищали пассажира с ребенком, мол алкашей полицейские боятся трогать, а мужчину с ребенком "кошмарит".

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что молодой человек, который ехал без маски, набросился на двух сотрудников КП "Харьковский метрополитен" и нанес несколько ударов. Причина агрессии - замечания об отсутствии маски.