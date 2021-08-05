Я не матерился: в харьковской подземке произошел конфликт пассажира с ребенком и полицейским (видео)

Инцидент произошел на станции метрополитена "Героев Труда".
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети. На кадрах, опубликованных в харьковском телеграм-канале, сотрудник отдела полиции по обслуживанию полиции предлагает пройти мужчине с ребенком в спецпомещение для оформления протокола. Причиной этому послужило якобы отсутствие у пассажира защитной маски и нецензурная брань в общественном месте в присутствии малолетнего ребенка.
Мужчина с ребенком на повышенных тонах обьясняет правоохранителю, что матом не ругался и находится в защитной маске, аргументируя, что все записано на телефон. Полицейский, в свою очередь также подчеркивает, что все заснял на нагрудную камеру.
В течение какого-то времени сотрудник полиции безуспешно пытается уговорить мужчину не кричать и пройти для составления протокола. Однако вскоре пассажир уже срывается на матерную брань, не стесняясь своей дочери.
Комментаторы данного видео разделились на два лагеря. Одни стали на сторону правоохранителя, аргументируя тем, что он выполнял свою работу. Другие напротив, защищали пассажира с ребенком, мол алкашей полицейские боятся трогать, а мужчину с ребенком "кошмарит".
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что молодой человек, который ехал без маски, набросился на двух сотрудников КП "Харьковский метрополитен" и нанес несколько ударов. Причина агрессии - замечания об отсутствии маски.
Комментариев: 0
Гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Летом, 5 августа 1919 года, руководителем крестьянского повстанческого движения Нестором Ивановичем Махно был издан указ, которым объявлялось о создании повстанческой армии (Революционно-повстанческой армии Украины).
влажность:
давление:
ветер: