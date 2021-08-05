05.08.2021 10:27

Как Добкин борется с воровством земли, которую сам выделял

Как известно, в последние несколько недель Михаил Добкин решил стать главным борцом с коррупцией в Харькове. В связи с этим он активно выступает против строительства зоопарка и распространяет агитматериалы против действующего руководства города.

Последняя инициатива Добкина-антикоррупционера касается сферы земельных отношений: Михаил Маркович громко говорит о «Большой земельной распродаже», утверждая, что существует список земель, которые городские власти в ближайшее время собираются массово распродать.

Интернет-издание «Первая столица» крайне активно заинтересовалась списком Добкина, и в результате уже даже поверхностного исследования выяснилось, что целый ряд земельных участков в аренду и пользование различным юрлицам будучи мэром Харькова выделял сам господин Добкин.

Собака, которая кусает себя за хвост

Во-первых, следует отметить, что «список Добкина» содержит земельные участки без какого-либо указания информации о том, кем земля по указанным адресам используется или использовалась ранее.

Это большая манипуляция. Бесхозных земельных участков в таком большом количестве и таких разных точных площадей просто не существует в современном Харькове. Очевидно, что все участки из списка Добкина — это уже существующие, давно нарезанные земли.

Во-вторых, Михаил Маркович, похоже, думает, что большинство харьковчан — глупые люди, которые не умеют пользоваться публичной кадастровой картой. По себе меряет, видимо, не иначе. А согласно с публичной кадастровой картой, доступ к которой открыт каждому гражданину, почти все участки действительно уже давно находятся в использовании самых разных юридических лиц.

В-третьих, мы проверили целый ряд адресов, и оказалось, что участки по этим адресам выделял ещё сам Михаил Маркович. По крайней мере, под доброй половиной документов, передающих право пользования землей, стоит подпись Добкина М.М., как Харьковского городского головы.

Эксклюзивная документация с подписями Михаила Добкина

Чтобы не быть голословными, мы публикуем эксклюзив — документы на выделение земли, где Михаил Добкин ставил подписи будучи мэром Харькова. Эти архивы разоблачают его список, и теперь он вовсе не антикоррупционер, как казалось на первый взгляд.

Например, обращаясь к списку борца с коррупцией находим землю по адресу Клочковская, 48, площадью 0,0668 га.

Согласно документации, по указанному адресу в 2007 году решался вопрос о предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков для строительства объектов, в частности ТОВ «Манеж-фон». Разрешение для строительства на этой земле дал лично Михаил Добкин, и подтвердил вышесказанный факт подписью.

Расследование от «Первой столицы»: как Добкин борется с воровством земли, которую сам выделял | Первая Столица Харьков

По проспекту Льва Ландау (ранее — Пятидесятилетия СССР), 180, на перекрестке с проспектом Юбилейным (ранее — Пятидесятилетия ВЛКСМ), Михаил Добкин неоднократно продлевал аренду участка для фирмы «Альянс»-ТОВ. Первый раз с 2006 и 2007 года по 2009-й, а потом — до 2014-го. Документ опять-таки подписал тогдашний мэр Добкин.

Участок площадью 0,6743 га предназначался для аренды и строительства торгового комплекса с парковкой. Однако, если мы обратимся к Google-картам, по указанному адресу расположен не торговый комплекс, а частный дом. В то же время список Добкина гласит о том, что там расположена многоквартирная жилищная застройка от пяти до девяти этажей в высоту, чего нет в действительности.

Ну и поскольку Михаил Маркович верующий человек, а, как известно, Бог любит троицу, мы публикуем и третий адрес. Обращаемся ко второй части списка Добкина и находим адрес: улица Урицкого (ныне — Воскресенская), перекресток с улицей Грековской.

Данный участок был выделен частному предприятию «Форпост» для строительства торгово-офисного комплекса. Изначально — до 2008 года, а потом — до 2010-го. На документах вновь стоит подпись Добкина. Проверив информацию на инспекционном портале, узнаем, что данный участок до сих пор принадлежит вышеупомянутому предприятию.

Исходя из опубликованного списка Добкина, мы видим, что это никакая не распродажа земли, это обычные юридические вопросы об аренде, отмене аренды, и ряде других вопросов, которые решались постоянно. Однако не исключаем, что указанными адресами он шантажирует владельцев земель, чтобы пополнить казну своей избирательной компании.

Хвост, который виляет собакой

Известное выражение применяется в ситуациях, когда недобросовестные политики пытаются привлечь внимание общества к вопросам, которых на самом деле не существует.

Уже поверхностное исследование показывает, что Михаил Добкин взял список земельных участков, для которых, скорее всего, на ближайших сессиях горсовета будут продлевать аренду или переоформлять право пользования с одних юрлиц на другие.

Подобных земельных вопросов на каждой сессии — десятки. В процессе землепользования люди постоянно обращаются за решением горсовета: участки делятся, переоформляются в связи с продажей построенной недвижимости, от некоторых и просто отказываются в связи с отсутствием денег для оплаты аренды.

И Михаилу Марковичу это всё хорошо известно, как и тысячам харьковчан. Но, видимо, из-за полной безысходности Добкин решил придумать из обычных земельных вопросов целую политтехнологию, которой рассчитывал ввести в заблуждение простых граждан. Не получилось.

Напомним, эксперты рассказали , почему Добкин может снять свою кандидатуру с выборов.