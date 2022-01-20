20.01.2022 09:38

Суд заставил Добкиных отдать 10 млн гривен бизнесмену

17 января Харьковский апелляционный хозяйственный суд поставил точку в судебном процесс о невыплате Добкиным Михаилом долга за купленные у предпринимателя Алекса Коваленко 29,5% Компании по управлению активами "Ореола".

Михаил еще в 2020-м купил долю в компании и до этого момента уклонялся от уплаты 5 млн гривен по договору. В суде развернулась настоящая драма - сразу 3 адвоката бывшего нардепа и чиновника атаковали адвоката бизнесмена и судебную коллегию. Было бы полным крахом доверия к судебной системе в таких очевидных обстоятельствах (товар получил - деньги не заплатил) вынести другое решение. Судебная коллегия постановил взыскать с Добкина 5 млн гривен.

Бизнесмен Алекс Коваленко известен как основатель бренда куриного мяса "Эпикур".

Кстати, аналогичное решение в Харьковском апелляционном хозяйственном суде в декабре было и в отношении брата - Дмитрия, бывшего народного депутата. Он также не заплатил в точности в таких же обстоятельствах 5 млн гривен Алексу Коваленко за 29,5% Компании по управлению активами "Ореола".

Компании "Ореола", в частности, принадлежат компании из так называемой группы компаний "Владимир-Волынская Птицефабрика".

Интересно, что при всем этом Дмитрий Добкин в недавнем интервью уже поторопился назвал себя владельцем группы компаний "Владимир-Волынская птицефабрика". Хотя из доступных публичных данных видно, что 30% и более в этих компаниях принадлежит другим акционерам: семье Алекса Коваленко, голландскому инвестору "Safedam" и самой компании "Ореола", в которой у Коваленко сейчас 41%. Это оговорка по Фрейду или рейдерские планы братьев Добкиных по отжиму бизнеса?

В судебных реестрах мы видим еще несколько судебных процессов между Добкиными и Коваленко. Всего мы насчитали 8. 2 из них Коваленко выиграл. Остальные не завершены и находятся на разных стадиях. Будем наблюдать и освещать.

Ранее сообщалось, что бывший владелец Владимир-Волынской птицефабрики Григорий Соломанин обвинил Михаила Добкина в том, что тот является выгодоприобретателем от рейдерского захвата его предприятия.