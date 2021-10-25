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25.10.2021  11:30   

Добкин финансирует свою предвыборную кампанию с похищенной у меня птицефабрики, - Григорий Соломанин

Настоящий владелец Владимир-Волынской птицефабрики требует восстановления законности и продолжает бороться за свои права.

Добкин похитил птицефабрику
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью изданию «Комсомольская правда в Украине».
 
Отмечается, что бывший владелец Владимир-Волынской птицефабрики Григорий Соломанин обвинил Михаила Добкина в том, что тот является выгодоприобретателем от рейдерского захвата его предприятия.
 
Птицефабрика была похищена у Григория Соломанин 12 лет назад.
 
«Непонятно решение суда без уведомления сторон, было решено, что фабрику надо просто отдать третьим лицам! Регистратор, которому я доверял, на следующее утро переписал все мое имущество на другое имя. Когда я приехал из Харькова в Владимир-Волынский, то на фабрику уже не смог попасть.
 
На воротах стояла чужая охрана, мне дали понять, что лучше ничего не пытаться изменить », - рассказал бывший владелец предприятия.
 
Григорий Соломанин утверждает, что слова Михаила Добкина о том, что он получил Владимир-Волынскую птицефабрику в наследство от своего отца, который якобы создал предприятие - откровенная ложь: «Я хорошо знал покойного Марка Моисеевича Добкина и глубоко уважал его. Могу смело утверждать, что до 2010 года, пока я руководил фабрикой и пока она расстраивалась, Марка Моисеевича на ней никогда не было и он ее у моей семьи не покупал ».
 
Законный владелец нацелен добиваться справедливости, несмотря на то, что с 2009 года по этому делу было открыто уже 6 уголовных производств, не имеющих никаких последствий.
 
Ситуация, когда Добкин пользуется доходами с незаконно приобретенной собственности, по мнению Соломанин недопустима.
 
«Михаил Добкин сам рассказал журналистам, что финансирует из прибыли, которая дает птицефабрика, свою политическую деятельность и предвыборную кампанию. Что касается моих прав, то я борьбу не прекращал никогда. Хотя прошло уже 12 лет », - заявил Соломанин, сообщив, что несколько месяцев назад он инициировал новые уголовные производства по делу о похищении птицефабрики.
 
Напомним, ранее Комитет избирателей Украины назвал предвыборные обещания Добкина популизмом и обещанием денег.
 
Источник:   Комсомольская правда в Украине
 Тэги:  добкин, птицефабрика, харьков
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