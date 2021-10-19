19.10.2021 16:35

Комитет избирателей Украины назвал предвыборные обещания Добкина популизмом и обещанием денег

Предвыборные обещания Михаил Добкина являются набором популистских штампов, в чем он превзошел всех конкурентов по выборам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление аналитика областного отделения Комитета избирателей Украины Виталия Носачева в ходе проведения пресс-конференции в харьковском Пресс-клубе.

Пресс-конференция была посвящена анализу предвыборных программ всех кандидатов в мэры города.

Виталий Носачев отметил, что популизм в той или иной мере присущ большинству участников выборов. Однако избиратель даже при желании не сможет понять, что конкретно предлагает менять Добкин в городе, если прочтет его официальную агитацию.

Носачев показал участникам конференции образец официальной агитлистовки Добкина и зачитал ее содержание.

«Реприватизация. Реиндустриализация. Реновация. Реинтеграция и так далее. Что конкретно он предлагает? "Создать постоянно действующую диалоговую площадку на базе объектов муниципальной собственности для тесной коммуникации представителей различных этнических, религиозных, национальных групп". О чем это? Разве это функции городской власти?», — указал эксперт.

Он также напомнил, что популистские обещания Добкина никогда ранее не реализовывались – ни когда он был мэром, ни когда был губернатором. А придуманная его штабом «социальная программа», участникам которой обещают выплачивать деньги из городского бюджета, является таким же обманом избирателей.

«Есть программа "Забота", которую инициировал Добкин, по раздаче двух тысяч гривен людям на коммунальные услуги. Для этого собирается определенная база данных. Эта программа потенциально может иметь коррупционную составляющую, а база данных может использоваться для различных избирательных схем — вспомним киевскую схему "бабушек Черновецкого"», — заявил Носачев.

При этом эксперт отметил, что Добкин не одинок в популистских обещаниях накануне выборов:

«Алина Мустафаева предлагает заменить в Харькове всю воду на артезианскую. Где взять столько воды примерно на два миллиона человек?».

Стоит отметить, что Комитет избирателей Украины — одна из старейших общественных организаций страны, осуществляющая мониторинг избирательного процесса на выборах всех уровней.

Напомним, Михаил Добкин построил схему подкупа пенсионеров, однако они в итоге могут остаться без обещанной денежной помощи и с уголовными проблемами.