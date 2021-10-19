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19.10.2021  17:13   

ДТП: В Харькове КАМАЗ сильно помял такси (фото)

В результате столкновения в Харькове в больницу попала женщина.

ДТП Харьков: Такси Renault Logan попало под КАМАЗ на улице Веснина
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в Киевском районе Харькова - дорожно-транспортное происшествие. 
Информация о столкновении грузового автомобиля КАМАЗ и автомобиля такси Renault Logan поступила стражам порядка 19 октября 2021 года в 9:07.
 
ДТП Харьков: Такси Renault Logan попало под КАМАЗ на улице Веснина
 
Авария произошла возле автозаправочной станции по улице Веснина. В итоге аварии травмировалась пассажирка такси. 60-летнюю женщину скорая помощь доставила ​​в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 
 
 
В данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причину и все обстоятельства ДТП выясняют следователи. 
 
ДТП Харьков: Такси Renault Logan попало под КАМАЗ на улице Веснина
 
ДТП Харьков: Такси Renault Logan попало под КАМАЗ на улице Веснина
 
Напомним, ранее мы писали о столкновении автомобилей двух служб такси - «Nissan Leaf» он-такси и «Hyundai Accent» службы 30-40 около восьми часов вечера на перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской. Пострадали пассажиры «Hyundai Accent» - 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, неотложка, веснина
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