14.09.2021 13:27 Рита Парфенова

В Харькове столкнулись два такси: пострадали пассажирка и ребенок (фото)

Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства ДТП.

Около восьми часов вечера 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской произошло ДТП с участием автомобилей двух служб такси, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.



Участниками столкновения стали автомобиль «Nissan Leaf» он-такси и «Hyundai Accent» службы 30-40.



В результате столкновения пострадали пассажиры «Hyundai Accent» - 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.





По факту аварии следственным отделом расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.





Напомним, в ночь на 12 сентября на улице Морозова, 3 автомобиль Renault службы такси 30-40 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet, после чего перевернулся.