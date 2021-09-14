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14.09.2021  13:27   Рита Парфенова

В Харькове столкнулись два такси: пострадали пассажирка и ребенок (фото)

Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства ДТП.

столкнулись Nissan Leaf он-такси и Hyundai Accent службы такси 30-40

Около восьми часов вечера 13 сентября в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской произошло ДТП с участием автомобилей двух служб такси, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Участниками столкновения стали автомобиль «Nissan Leaf» он-такси и «Hyundai Accent» службы 30-40.

В результате столкновения пострадали пассажиры «Hyundai Accent» - 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.

Столкнулись Nissan Leaf он-такси и Hyundai Accent службы такси 30-40

По факту аварии следственным отделом расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Столкнулись Nissan Leaf он-такси и Hyundai Accent службы такси 30-40

Напомним, в ночь на 12 сентября на улице Морозова, 3 автомобиль Renault  службы такси 30-40 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet, после чего перевернулся.

Столкнулись Nissan Leaf он-такси и Hyundai Accent службы такси 30-40

Столкнулись Nissan Leaf он-такси и Hyundai Accent службы такси 30-40

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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