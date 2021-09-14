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14.09.2021  13:10   Виталий Хиневич

В антисанитарии с пьяной матерью: на Харьковщине ребенок нуждался в помощи

В городе Первомайск Харьковской области 10-летняя девочка проживала в ненадлежащих условиях.

Девочка нуждалась в помощи в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 13 сентября около 9:00 в Лозовское районное отделение полиции поступило сообщение из центра социальной службы Первомайского городского совета.
 
Служащие сообщили, что в одном из общежитий города проживает 10-летняя девочка вместе с матерью, которая находится в алкогольном опьянении.
 
Прибывшие на место полицейские обнаружили в нетрезвом виде 43-летнюю жительницу города Первомайск.
 
В квартире присутствовал неприятный запах, беспорядок и антисанитарные условия. Ребенок был не ухожен и нуждался в медицинской помощи.
 
Сотрудники полиции доставили девочку в медицинское учреждение для обследования и временного пребывания.
 
В отношении матери ребенка составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по выполнению детей) Административного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 850 до 1700 гривен.
 
Напомним, в Харькове годовалый малыш выпал из окна третьего этажа.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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