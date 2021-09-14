14.09.2021 13:10 Виталий Хиневич

В антисанитарии с пьяной матерью: на Харьковщине ребенок нуждался в помощи

В городе Первомайск Харьковской области 10-летняя девочка проживала в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 13 сентября около 9:00 в Лозовское районное отделение полиции поступило сообщение из центра социальной службы Первомайского городского совета.

Служащие сообщили, что в одном из общежитий города проживает 10-летняя девочка вместе с матерью, которая находится в алкогольном опьянении.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в нетрезвом виде 43-летнюю жительницу города Первомайск.

В квартире присутствовал неприятный запах, беспорядок и антисанитарные условия. Ребенок был не ухожен и нуждался в медицинской помощи.

Сотрудники полиции доставили девочку в медицинское учреждение для обследования и временного пребывания.

В отношении матери ребенка составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по выполнению детей) Административного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 850 до 1700 гривен.

Напомним, в Харькове годовалый малыш выпал из окна третьего этажа.