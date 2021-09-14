Запасайтесь водой: в среду отключения в трех районах Харькова

14 сентября 2021 года планово-предупредительные работы на водопроводных сетях пройдут в части Немышлянского, Слободского и Основянского районов Харькова.
С 8:00 15 сентября до 12:00 16 сентября будет прекращено водоснабжение части домов и учреждений Немышлянского, Слободского и Основянского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал».
В указаный период предприятие будет проводить планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Воды не будет на следующих участках:
С полным списком адресов, где нет будет воды, можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 14 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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