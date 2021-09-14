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14.09.2021  13:44   Рита Парфенова

Запасайтесь водой: в среду отключения в трех районах Харькова

14 сентября 2021 года планово-предупредительные работы на водопроводных сетях пройдут в части Немышлянского, Слободского и Основянского районов Харькова.


vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 15 сентября до 12:00 16 сентября будет прекращено водоснабжение части домов и учреждений Немышлянского, Слободского и Основянского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал».

В указаный период предприятие будет проводить планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Воды не будет на следующих участках:

  • части Немышлянского района, ограниченной р. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, ул. Танкопия;
  • части Слободского района, ограниченной пр. Льва Ландау, ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Георев Сталинграда, ул. Школьной, ул. Маршала Федоренко;
  • части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, ул. Одесской, ул. Харьковской, ул. Достоевского, железнодорожным полотном, Мерефянским шоссе.

С полным списком адресов, где нет будет воды,  можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, 14 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.


 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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