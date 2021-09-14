Аварийное отключение воды в Харькове 14 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14 сентября.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №6, стояк) до 20:00 14 сентября.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 7 (п. №3, стояк) до 17:00 14 сентября.; ул. Ферганская, 31 (п. №1) до 20:00 14 сентября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №7, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №2), пл. Базарная (ч/с) до 20:00 14 сентября.
Слободской район:
ул. Кошкина, 4 (стояк) до 17:00 14 сентября.
Холодногорский район:
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с) до 20:00 14 сентября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 14 сентября.
Напомним, 12 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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