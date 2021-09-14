14.09.2021 08:50 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 14 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №6, стояк) до 20:00 14 сентября.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 7 (п. №3, стояк) до 17:00 14 сентября.; ул. Ферганская, 31 (п. №1) до 20:00 14 сентября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №7, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №2), пл. Базарная (ч/с) до 20:00 14 сентября.



Слободской район:

ул. Кошкина, 4 (стояк) до 17:00 14 сентября.



Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Огаревская, 16 (п. №3, стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с) до 20:00 14 сентября.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 14 сентября.

Напомним, 12 сентября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.