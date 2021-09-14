Харьковский планетарий: что покажут в сентябре

Харьковский планетарий – это уникальный астрономический центр, сочетающий в себе преимущества театра и аудитории. Актерами в этом необычном театре выступают Солнце, звезды, планеты, галактики, кометы.
Как пишет РЕДПОСТ, планетарий – это место, которое могут посетить и взрослые, и дети, ведь нечто интересные научно-популярные программы найдутся для любой возрастной группы. Целый ряд тем, например, разработан в помощь школьной программе, ведь уроки под звездным небом более наглядные и естественные, поэтому более интересные для детей.
Программа планетария на сентябрь:
18 и 25 сентября. «Тайна темной материи» - держит галактики вместе?
Чем являются кирпичики Вселенной? Почему Вселенная выглядит именно так? Исследователи со всего мира пытаются ответить на эти вопросы.
Стоимость: 100 грн
23 сентября. «Моцарт в космосе»
«Эффект Моцарта» и проекции - 360 на куполе планетария. Это научно-подтверждены исследования, а не псевдонаучная мистификация. Музыка Моцарта, обладает универсальным положительным эффектом воздействия.
Стоимость: 200 грн
18 и 26 сентября. «Движение Земли». Замечательное полнокупольное решение фильма позволит увидеть неповторимую красоту каждого времени года, понаблюдать за нашей уникальной планетой из космоса.
Стоимость: 100 грн
Программа планетария на сентябрь для детей:
18, 19 и 25 сентября. «В поисках шоколадной планеты»
Двое детей-инопланетян из другой галактики узнали вкус шоколада. В поисках того, которая среди планет Солнечной системы может быть сделана из шоколада, они узнают много других интересных фактов о нашей Солнечной системе.
Стоимость: 100 грн
25 и 26 сентября. «Вредные космические советы» - как приятно понять что-то самому!
Преодолеть незнание и добиться победы! Один такой рыжий сорванец, по имени Ян Мечтатель сам проложил себе дорогу в космос. Как ему это удалось? Он расскажет сам.
Стоимость: 100 грн
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