14.09.2021 09:26

Харьковский планетарий: что покажут в сентябре

Харьковский планетарий – это уникальный астрономический центр, сочетающий в себе преимущества театра и аудитории. Актерами в этом необычном театре выступают Солнце, звезды, планеты, галактики, кометы.



planetarium-kharkov.org

Как пишет РЕДПОСТ, планетарий – это место, которое могут посетить и взрослые, и дети, ведь нечто интересные научно-популярные программы найдутся для любой возрастной группы. Целый ряд тем, например, разработан в помощь школьной программе, ведь уроки под звездным небом более наглядные и естественные, поэтому более интересные для детей.



Программа планетария на сентябрь:



18 и 25 сентября. «Тайна темной материи» - держит галактики вместе?

Чем являются кирпичики Вселенной? Почему Вселенная выглядит именно так? Исследователи со всего мира пытаются ответить на эти вопросы.

Стоимость: 100 грн



23 сентября. «Моцарт в космосе»

«Эффект Моцарта» и проекции - 360 на куполе планетария. Это научно-подтверждены исследования, а не псевдонаучная мистификация. Музыка Моцарта, обладает универсальным положительным эффектом воздействия.

Стоимость: 200 грн



18 и 26 сентября. «Движение Земли». Замечательное полнокупольное решение фильма позволит увидеть неповторимую красоту каждого времени года, понаблюдать за нашей уникальной планетой из космоса.

Стоимость: 100 грн



Программа планетария на сентябрь для детей:



18, 19 и 25 сентября. «В поисках шоколадной планеты»

Двое детей-инопланетян из другой галактики узнали вкус шоколада. В поисках того, которая среди планет Солнечной системы может быть сделана из шоколада, они узнают много других интересных фактов о нашей Солнечной системе.

Стоимость: 100 грн



25 и 26 сентября. «Вредные космические советы» - как приятно понять что-то самому!

Преодолеть незнание и добиться победы! Один такой рыжий сорванец, по имени Ян Мечтатель сам проложил себе дорогу в космос. Как ему это удалось? Он расскажет сам.

Стоимость: 100 грн

Ранее мы писали, какие мероприятия в Харькове для детей пройдут в сентябре