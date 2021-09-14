Новые дома в Харькове осенним утром (фото)

Небольшая фотопрогулка по проспекту Петра Григоренко, Жасминовому бульвару, бульвару Юрьева и улице Харьковских Дивизий, которые входят в исторический район «Новые Дома».
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от радикальных шагов лучше воздержаться.
Практически веь день небо будет чистым и ясным. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажность:
давление:
ветер: