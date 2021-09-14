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14.09.2021  09:31   

Новые дома в Харькове осенним утром (фото)

Небольшая фотопрогулка по проспекту Петра Григоренко, Жасминовому бульвару, бульвару Юрьева и улице Харьковских Дивизий, которые входят в исторический район «Новые Дома».

Бульвар Юрьева, Новые Дома, Харьков

Новые Дома — исторический район и жилой массив в Харькове, ограниченный с севера Московским проспектом, улицей Ньютона с юга, проспектом Льва Ландау с запада и бульваром Богдана Хмельницкого с востока, сообщает РЕДПОСТ.
 
Район «Новые Дома» входит в состав Слободского и Немышлянского административных районов Харькова.

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Тэги:  новые дома, осень, харьков, маршал жуков, высоцкий, пейзаж
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