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14.09.2021  10:10   Рита Парфенова

В Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти

Неосторожность при курении чуть не стоила мужчине жизни.

пожар из-за непотушенной сигареты

Днем 13 сентября в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В квартире горел диван и домашние вещи на площади 0,5 кв.м.

Когда на вызов прибыл дежурный караул 11-й ГПСЧ на двух автоцистернах, огонь уже успела потушить хозяйка квартиры, которая вовремя попала домой.

Также она вывела своего 53-летнего мужа из задымленного помещения. Мужчина получил ожоги и впоследствии был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение самого пострадавшего с огнем при курении.

Ранее мы писали, что короткое замыкание электросети стало причиной возгорания в частном доме поселка Панютино Лозовского района Харьковской области.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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