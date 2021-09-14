В Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти

Неосторожность при курении чуть не стоила мужчине жизни.
Днем 13 сентября в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В квартире горел диван и домашние вещи на площади 0,5 кв.м.
Когда на вызов прибыл дежурный караул 11-й ГПСЧ на двух автоцистернах, огонь уже успела потушить хозяйка квартиры, которая вовремя попала домой.
Также она вывела своего 53-летнего мужа из задымленного помещения. Мужчина получил ожоги и впоследствии был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение самого пострадавшего с огнем при курении.
Ранее мы писали, что короткое замыкание электросети стало причиной возгорания в частном доме поселка Панютино Лозовского района Харьковской области.
Комментариев: 0
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Dитание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.
14 сентября 1759 года поступила в продажу самая первая настольная игра – английская забава «Путешествие через Европу, или Игра в Географию».
влажность:
давление:
ветер: