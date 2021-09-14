14.09.2021 10:10 Рита Парфенова

В Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти

Неосторожность при курении чуть не стоила мужчине жизни.

Днем 13 сентября в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В квартире горел диван и домашние вещи на площади 0,5 кв.м.

Когда на вызов прибыл дежурный караул 11-й ГПСЧ на двух автоцистернах, огонь уже успела потушить хозяйка квартиры, которая вовремя попала домой.

Также она вывела своего 53-летнего мужа из задымленного помещения. Мужчина получил ожоги и впоследствии был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение самого пострадавшего с огнем при курении.

Ранее мы писали, что короткое замыкание электросети стало причиной возгорания в частном доме поселка Панютино Лозовского района Харьковской области.