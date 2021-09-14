14.09.2021 10:20 Виталий Хиневич

Из магазинов Харькова изымают опасный напиток

На Харьковщине из продажи изымают энергетик, в составе которого находится ядовитое вещество.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что в составе одной из партий энергетика HELL обнаружен оксид этилена.

Данное вещество является ядовитым для людей.

Специалисты призывают убрать с реализации данный энергетик, а также проверить товарные запасы на наличие энергетика HELL.

Напомним, детскую силиконовую посуду, содержащую опасные летучие вещества, в случае обнаружения необходимо изъять из продажи.