    
Главная Новости Харькова Общество Из магазинов Харькова изымают опасный напиток
14.09.2021  10:20   Виталий Хиневич

Из магазинов Харькова изымают опасный напиток

На Харьковщине из продажи изымают энергетик, в составе которого находится ядовитое вещество.

На Харьковщине изымают опасный напиток
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
 
Отмечается, что в составе одной из партий энергетика HELL обнаружен оксид этилена.
 
Данное вещество является ядовитым для людей. 
 
Специалисты призывают убрать с реализации данный энергетик, а также проверить товарные запасы на наличие энергетика HELL.
 
Напомним, детскую силиконовую посуду, содержащую опасные летучие вещества, в случае обнаружения необходимо изъять из продажи.
 
Источник:   Госпродпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Криминал и происшествия В Харьковской области продавали продукт без лицензии 14.09 Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 14 сентября 14.09 Криминал и происшествия В Харькове жена вовремя вернулась домой и спасла мужа от страшной смерти
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 