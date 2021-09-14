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14.09.2021  10:47   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 14 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли восемь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 260 новых случаев заражения коронавирусом.

215 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 сентября составляет 154 954 человека.

Из них:

  • 3 756 летальных случаев (за последние сутки умерло 8 человек);
  • 147 219 человек выздоровели (за сутки выздоровели 77 человек);
  • 3 979 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 175 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 221 – жители Харьковского района (в том числе 215 харьковчан);
  • 31 – Чугуевского;
  • 3 – Купянского;
  • 3 – Богодуховского;
  • 1 – Изюмского;
  • 1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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