14.09.2021 10:47 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 14 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли восемь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 260 новых случаев заражения коронавирусом.



215 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 сентября составляет 154 954 человека.



Из них:

3 756 летальных случаев (за последние сутки умерло 8 человек);

147 219 человек выздоровели (за сутки выздоровели 77 человек);

3 979 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 175 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

221 – жители Харьковского района (в том числе 215 харьковчан);

31 – Чугуевского;

3 – Купянского;

3 – Богодуховского;

1 – Изюмского;

1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 сентября.