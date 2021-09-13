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13.09.2021  10:30   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом.

44 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 сентября составляет 154 694 человека.

Из них:

  • 3 748 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);
  • 147 142 человек выздоровели (за сутки выздоровели 83 человека);
  • 3 804 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 45 человек).


Также в лабцентре уточнили, что все заболевшие за сутки проживают в Харьковском районе (в том числе 44 харьковчанина).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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