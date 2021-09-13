13.09.2021 10:30 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом.



44 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 сентября составляет 154 694 человека.



Из них:

3 748 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);

147 142 человек выздоровели (за сутки выздоровели 83 человека);

3 804 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 45 человек).



Также в лабцентре уточнили, что все заболевшие за сутки проживают в Харьковском районе (в том числе 44 харьковчанина).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 сентября.