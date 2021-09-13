Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 13 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
44 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 сентября составляет 154 694 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили, что все заболевшие за сутки проживают в Харьковском районе (в том числе 44 харьковчанина).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 сентября.
Комментариев: 0
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Сегодня айтишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
влажность:
давление:
ветер: