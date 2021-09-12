12.09.2021 13:50 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 12 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.



140 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 сентября составляет 154 649 человек.



Из них:

3 745 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);

147 059 человек выздоровели (за сутки выздоровели 67 человек);

3 845 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 111 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

160 – жители Харьковского района (в том числе 140 харьковчан);

7 – Купянского;

6 – Богодуховского;

6 – Чугуевского;

2 – Красноградского;

1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 сентября.