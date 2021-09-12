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12.09.2021  13:50   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 12 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.

140 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 сентября составляет 154 649 человек.

Из них:

  • 3 745 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);
  • 147 059 человек выздоровели (за сутки выздоровели 67 человек);
  • 3 845 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 111 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 160 – жители Харьковского района (в том числе 140 харьковчан);
  • 7 – Купянского;
  • 6 – Богодуховского;
  • 6 – Чугуевского;
  • 2 – Красноградского;
  • 1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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