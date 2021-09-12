Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 12 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.
140 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 сентября составляет 154 649 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 сентября.
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День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Лето продолжается: Харьков находится в поле повышенного атмосферного давления, что вызывает путь небольшое, но ровное потепление.
Сегодня Украина отмечает два «скользящих» праздника.
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