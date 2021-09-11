11.09.2021 11:58 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 11 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 341 новый случай заражения коронавирусом.



211 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 сентября составляет 154 467 человек.



Из них:

3 741 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);

146 992 человек выздоровели (за сутки выздоровели 60 человек);

3 734 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 276 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

251 – жители Харьковского района (в том числе 211 харьковчан);

32 – Богодуховского;

27 – Чугуевского;

16 – Купянского;

7 – Изюмского;

5 – Лозовского;

3 – Красноградского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 сентября.







