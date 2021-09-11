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11.09.2021  11:58   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 11 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 341 новый случай заражения коронавирусом.

211 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 сентября составляет 154 467 человек.

Из них:

  • 3 741 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
  • 146 992 человек выздоровели (за сутки выздоровели 60 человек);
  • 3 734 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 276 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 251 – жители Харьковского района (в том числе 211 харьковчан);
  • 32 – Богодуховского;
  • 27 – Чугуевского;
  • 16 – Купянского;
  • 7 – Изюмского;
  • 5 – Лозовского;
  • 3 – Красноградского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 сентября.



 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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